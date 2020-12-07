В Бишкеке возобновляет работу торгово-рыночный комплекс «Дыйкан-Пишпек». Об этом сообщили в пресс-службе ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

По ее данным, ТРК приглашает к сотрудничеству отечественных производителей сельскохозяйственной продукции и субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Дыйкан-Пишпек» является государственным рынком, который создает условия для реализации продукции по доступной цене, предоставляет услуги по реализации и хранению сельскохозяйственной продукции, а также оптовой, мелкооптовой и розничной торговли овощами, фруктами и продуктами питания», — отметили в «Кыргыз темир жолу».

Рынок «Дыйкан-Пишпек» находится в районе пересечения улиц Московской и Фучика.