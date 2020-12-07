Минэкономики представило список стационарных точек продажи угля в Кыргызстане

Министерство экономики представило информацию о стационарных точках продажи угля в областях Кыргызстана на 4 декабря.

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По данным ведомства, в Чуйской области всего 23 стационарные точки. Цена угля за тонну варьируется от 3 тысяч 800 до 5 тысяч сомов в зависимости того, местный он или завозной.

Отмечается, что в Иссык-Кульской области есть 56 подобных точек. Потребность региона в твердом топливе в полном объеме обеспечивается за счет ввоза угля из Нарынской области и Казахстана. Привозят черное золото в основном крупные топбазы, расположенные в Балыкчи и Караколе. Затем частные предприниматели развозят уголь во все районы и области.

С полной информацией о запасах угля в стране и стоимостью за тонну можно ознакомиться на сайте Минэкономики.