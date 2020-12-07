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Общество

В Бишкеке задержан беглый заключенный, промышлявший разбоями

В Бишкеке задержан 29-летний беглый заключенный, после побега занявшийся разбойными нападениями. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека. Отмечается, что его поисками милиция занималась с середины лета.

«В июле в Службу криминальной милиции ГУВД Бишкека поступила информация оперативного характера, что некий парень по имени А. в начале июля совершил разбойное нападение. Оперативникам удалось установить местонахождение подозреваемого и задержать его. Выяснилось, что ранее неоднократно судимый разыскивается ОВД Жайылского района по факту разбоя. Также он разыскивается следственной службой ГСИН по факту побега», — говорится в сообщении.

Дома у задержанного провели обыск. Были обнаружены и изъяты: пистолет марки «ПМ» с магазином и одним патроном, три коробки патронов калибра 9 миллиметров с 48 патронами, три ножа, два патрона калибра 5,45 миллиметра и один патрон калибра 7,62 миллиметра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175769/
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