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Общество
Сюжет: COVID-19

Подготовка к пандемии COVID-19. Активисты требуют наказать чиновников

Активисты готовят заявление в Генпрокуратуру и требуют наказать чиновников, которые не подготовились к пандемии коронавируса. Об этом 24.kg сообщили они сами.

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По их словам, уже более ста человек подписались под заявлением, и с каждым днем их число увеличивается.

«Мы уже не раз обращались к чиновникам, когда еще Сооронбай Жээнбеков был президентом, но ответа так и не получили. Мы просили, чтобы было расследование по всем фактам смерти от COVID-19. Те, кто должен был подготовить страну к пандемии, ничего не сделали. Весь мир готовился к этому, а мы здесь сидели сложа руки, не было больниц, лекарств. Мы покупали медикаменты не в аптеках, а в интернете, был бардак. Многие зараженные коронавирусом умерли без сопутствующих заболеваний, умирали и молодые. В наших рядах есть не только родственники погибших от инфекции, но и другие неравнодушные граждане», — рассказали активисты.

Отметим, что за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 297 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175741/
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