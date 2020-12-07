Мошенники от имени чиновников мэрии Бишкека просят деньги в соцсетях

Мошенники представляются чиновниками мэрии Бишкека и просят кыргызстанцев перевести деньги для приобретения техники и оказания гумпомощи. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в мэрию столицы обратились жители, которые стали жертвами подобных схем.

«Неизвестные представляются в соцсетях и мессенджерах руководителями и сотрудниками мэрии города Бишкека, используют общедоступные фотографии вице-мэров, просят перевести денежные средства под различными предлогами. Мэрия Бишкека не занимается подобным сбором средств. Руководители и сотрудники городских служб работают строго в рамках законодательства. Никто из сотрудников столичного муниципалитета не будет писать личные сообщения. Будьте бдительны, проверяйте информацию в официальных источниках. В случае фактов мошенничества, срочно обращайтесь в милицию», — заявили в мэрии.