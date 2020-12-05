В МВД призывают не разжигать межрелигиозную вражду

В МВД Кыргызстана призвали не выходить за рамки допустимых норм при освещении религиозных вопросов. Заявление распространила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в последнее время в СМИ и соцсетях размещаются публикации о религии и ее месте в обществе.

«Публиковались чувствительные темы, особенно имеющие отношение к вопросам религии и радикализации. В том числе бурно обсуждается предложение убрать из Конституции понятие «светское государство», это однозначно вызвало в обществе бурю негодования и горячие споры в интернет-пространстве», — говорится в сообщении.

МВД призывает граждан, религиозных и общественных деятелей с большой осторожностью подходить к обсуждению подобных вопросов и не будоражить народ, не выходить за рамки допустимых норм, за рамки правовых границ.

В ведомстве отмечают, что правоохранители будут незамедлительно реагировать с использованием всех предоставленных законом прав и полномочий на любые попытки возбуждения религиозной розни. «В случае, если в подобных обсуждаемых высказываниях имеются элементы разжигания межрелигиозной вражды, будут применяться меры в соответствии с законодательством», — подчеркивают в МВД.

В министерстве напоминают, что за распространение сообщений, направленных на разжигание религиозной вражды, а также за ложную информацию и другие материалы подобного характера предусмотрена уголовная ответственность в рамках действующего законодательства КР.

«Подразделения Министерства внутренних дел будут проводить работу по установлению распространителей подобных сообщений. Незнание закона не освобождает от уголовной ответственности», — заключили в ведомстве.