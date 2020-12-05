В тюрьмах нарушаются права ЛОВЗ. Сотрудники института омбудсмена проверили

Сотрудники аппарата омбудсмена провели мониторинг соблюдения прав ЛОВЗ в местах лишения свободы.

По данным ведомства, в инспекции закрытых учреждений принимали участие независимые эксперты и врачи.

В ходе проверок установлены случаи, когда у осужденных присутствуют реальные признаки инвалидности, но им не проводят медико-социальную экспертизу и не устанавливают группу.

Как пояснили в учреждениях ГСИН, это не предусмотрено в постановлении правительства.

В исследовании сообщается, что от осужденных, отбывающих наказание в ИК № 47, поступило коллективное заявление: им не давали пройти экспертизу и подтвердить инвалидность. По этому обращению профильный отдел аппарата омбудсмена направил письмо в ГСИН. Обследование провели.

От одного из осужденных из ИК № 1 поступило заявление, в котором он жаловался на бездействие сотрудников медчасти учреждения.

«У него ампутирована одна нога, однако ему не установлена соответствующая инвалидность. Кроме того, заключенный сообщил, что у него имеется ряд других заболеваний, которые обострились из-за ненадлежащего обследования и последовавшим за этим несоответствующим лечением», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что от матери другого заключенного также поступила жалоба, в котором она просила оказать содействие в проведении экспертизы и определении инвалидности ее сына.

Заявительница сообщила, что здоровье ее сына, отбывающего наказание в ИК № 47, с каждым днем ухудшается, он полностью ослеп на левый глаз, начало ухудшаться зрение на правом глазу. Аппарат омбудсмена

По данному обращению сотрудники аппарата омбудсмена выехали в колонию, где побеседовали с указанным осужденным. Попросили ГСИН направить экспертов, чтобы установить группу инвалидности.

Однако во всех вышеуказанных случаях из ГСИН пришли ответы о невозможности проведения, и опять из-за постановления кабмина.

В этой связи аппарат омбудсмена предложил кабмину внести изменения в постановление, включив в него обязанность проведения экспертизы для граждан, находящихся в местах лишения свободы, на общих основаниях. Однако Министерство труда и социального развития ранее необоснованно отклоняло это предложение, в результате чего осужденные, не получившие статуса ЛОВЗ, не попали под амнистию, приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 10-летию народной Апрельской революции 2010 года.