В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 425 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 425 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 124 человека, Оше — 10, Чуйской области — 102, Ошской — 11, Таласской — 16, Нарынской — 9, Иссык-Кульской — 40, Джалал-Абадской — 60, Баткенской — 53.

За весь период выздоровели 66 тысяч 538 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.