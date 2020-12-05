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Общество

В маске и с попкорном. Как посетители кинотеатров правила соблюдают

В Бишкеке на этой неделе разрешили возобновить работу кинотеатрам. Долгожданное открытие залов началось 1 декабря. Власти дали добро владельцам заведений, но с условием, что они будут следовать всем санитарным нормам: вход без медицинской маски запрещается, рассадка людей согласно алгоритму, утвержденному мэрией Бишкека, заполняемость залов — не более 50 процентов.

Журналист 24.kg прошлась по некоторым залам и посмотрела, все ли следуют санитарным правилам.

Первым объектом стала сеть кинотеатров «Синематика». Возле кассы сразу же можно заметить стенды, которые напоминают посетителям о соблюдении дистанции в полтора метра. Но не все посетители соблюдают требование. Большинство их игнорирует.

Контролеры в фойе и залах тщательно следят за наличием медицинских масок у посетителей. 

«Перед входом мы говорим, чтобы не снимали маски, но не все слушают. Надевают, но когда контролеры отходят, опять снимают. Во время фильма приходится подходить и напоминать. Из-за этого один человек мешает другим зрителям спокойно наслаждаться кино. Некоторые люди заходят с попкорном и напитками, поэтому снимают маски. Мы понимаем их, но правила есть правила», — рассказал представитель кинотеатра.

24.kg
Фото 24.kg. Новые правила рассадки посетителей кинозалов

На каждом сеансе зал заполняется максимум на 50 процентов, рассадка зрителей осуществляется через одно кресло в шахматном порядке. Но, если это одна семья или компания, то разрешено сесть рядом. Здесь также есть установки для обработки рук антисептиком.

На входе в кинотеатр Broadway у каждого посетителя измеряют температуру, здесь же обрабатывают руки антисептиком. Во всех помещениях наклеены объявления с инструкцией о соблюдении санитарных норм.

 Однако в зоне фуд-кортов правила почти не соблюдают и большое скопление людей.

24.kg
Фото 24.kg. Не все посетители следуют правилам посещения кинотеатров
На входе в кинотеатр «Ала-Тоо» вместе с билетами у посетителей требуют маски и измеряют температуру. Но в здании нет установок для обработки рук антисептиком.

Вечером в пятницу на вечернем сеансе в кинотеатре «Россия» было не так много людей. В одном зале фильм смотрели четыре человека, а в другом — всего два. В администрации рассказали, что желающих посмотреть кино на большом экране не так много, как раньше.

«Большой поток людей был в первый день. Сейчас мало, возможно, это из-за погоды. Но несмотря на это, все санитарные нормы мы соблюдаем», — сказала контролер.

Стоит отметить, что сейчас во многих кинотеатрах не так много посетителей, однако кинематографисты говорят, что это дело времени. Уже на следующей неделе в репертуаре появятся новые фильмы, намечено несколько премьер. Не исключено, что это привлечет больше посетителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175658/
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