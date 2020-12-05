В маске и с попкорном. Как посетители кинотеатров правила соблюдают

В Бишкеке на этой неделе разрешили возобновить работу кинотеатрам. Долгожданное открытие залов началось 1 декабря. Власти дали добро владельцам заведений, но с условием, что они будут следовать всем санитарным нормам: вход без медицинской маски запрещается, рассадка людей согласно алгоритму, утвержденному мэрией Бишкека, заполняемость залов — не более 50 процентов.
Журналист 24.kg прошлась по некоторым залам и посмотрела, все ли следуют санитарным правилам.
Первым объектом стала сеть кинотеатров «Синематика». Возле кассы сразу же можно заметить стенды, которые напоминают посетителям о соблюдении дистанции в полтора метра. Но не все посетители соблюдают требование. Большинство их игнорирует.
«Перед входом мы говорим, чтобы не снимали маски, но не все слушают. Надевают, но когда контролеры отходят, опять снимают. Во время фильма приходится подходить и напоминать. Из-за этого один человек мешает другим зрителям спокойно наслаждаться кино. Некоторые люди заходят с попкорном и напитками, поэтому снимают маски. Мы понимаем их, но правила есть правила», — рассказал представитель кинотеатра.
На каждом сеансе зал заполняется максимум на 50 процентов, рассадка зрителей осуществляется через одно кресло в шахматном порядке. Но, если это одна семья или компания, то разрешено сесть рядом. Здесь также есть установки для обработки рук антисептиком.
«Большой поток людей был в первый день. Сейчас мало, возможно, это из-за погоды. Но несмотря на это, все санитарные нормы мы соблюдаем», — сказала контролер.