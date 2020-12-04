Патрульная милиция освободила тротуар у мэрии Бишкека от припаркованных авто

Сотрудники управления Патрульной службы милиции Бишкека расчистили тротуар возле столичной мэрии от припаркованных с нарушением правил машин. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УПСМ.

Фото пресс-службы УПСМ Бишкека

«Транспортные средства, припаркованные в неположенном месте на пересечении проспекта Чуй и улицы Турусбекова, убраны. С водителями провели профилактические беседы», — рассказали в патрульной милиции.

Напомним, ранее в социальных сетях бишкекчанин пожаловался на то, что тротуар возле мэрии превратили в проезжую часть и парковку. Он обратился к службам с просьбой решить эту проблему.