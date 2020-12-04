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Общество

Сутки будут сказывать «Манас» в Таласе в честь празднования Дня эпоса

В Таласе начались празднования по случаю Дня эпоса «Манас». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и туризма.

Мероприятие началось театрализованным представлением «Возвращение Семетея в Талас» и продолжается чтением эпоса. Сказывать эпос манасчи будут 24 часа, до 11.00 5 декабря.

«Сегодня в Кыргызском национальном историко-культурном комплексе «Манас Ордо» дан официальный старт мероприятию, посвященному Дню эпоса «Манас». В празднике приняли участие вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева, министр культуры Нуржигит Кадырбеков, полпред правительства в Таласской области Айбек Бусурманкулов, манасчи и другие общественные деятели. Стоит отметить, что в дальнейшем такое мероприятие планируется по всей республике», — добавили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175624/
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