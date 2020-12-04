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Общество

Закладывать средства в горбюджет на ремонт зданий РУВД предложили в БГК

На заседании постоянной комиссии БГК по регламенту, этике, правовым вопросам и правопорядку депутаты предложили закладывать в бюджет города средства на ремонт зданий районных УВД.

Вопрос поднял депутат Асылбек Кадралиев. Он отметил, что зданию Октябрьского РУВД требуется ремонт.

Замначальника РУВД Эрнист Арымбаев сказал, что здание построено в 1960 году. «Ранее там было общежитие. Два раза была проверка со стороны МЧС, имеется заключение, что не подлежит эксплуатации, но мы ежегодно проводим косметический ремонт, но здание нуждается в капитальном», — ответил он.

Ранее начальник УВД Свердловского района Ашым Тагаев заявил, что ГОМ № 6 находится в подвальном помещении, ему срочно требуется ремонт или построить новое здание.

Депутат Валентина Лисниченко предложила: раз здания РУВД находятся в муниципальной собственности, включать их в титульный список капитального ремонта. «Если каждый год будем включать, то за четыре года сделаем», — заметила она.

Председатель комиссии Бактыбек Абдиев предложил рассмотреть этот вопрос совместно с комиссиями по бюджету и муниципальной собственности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175614/
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