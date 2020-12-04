Андрей Широков: В ЕАЭС будет полезна система поддержки догоняющих экономик

«В комплексе система поддержки догоняющих экономик будет полезна в рамках Евразийского экономического союза», — заявил журналистам исполнительный директор проектного блока Евразийского фонда стабилизации и развития Андрей Широков.

Читайте по теме ЕЭК проработает предложение Кыргызстана о финансировании догоняющих экономик

По его словам, в любом объединении есть регионы отстающие, а есть более успешные. Со временем разница в развитии только накапливается. Поэтому нужна определенная политика, чтобы расхождение в развитии регионов сокращалось.

«Примеров, когда цель по догоняющему развитию приводила к положительному результату, немного. Но цель правильная. Она распадается на несколько составляющих. В первую очередь необходимы улучшение системы госрегулирования, повышение качества работы госинститутов. Далее должно идти развитие инфраструктуры. Большую роль играют транснациональные проекты, причем не только инвестиционные, но и в культурной и гуманитарной сферах», — подчеркнул Андрей Широков.

«Если говорить о роли ЕФСР в этом процессе, то помощь в развитии госинститутов входит в мандат фонда. Если будет поставлена задача странами — участницами фонда, то попытаемся эту роль интенсифицировать», — заключил он.