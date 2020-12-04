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Общество

В Кыргызстане пройдет олимпиада по математике для учащихся 6-11-х классов

В Кыргызстане пройдет республиканская олимпиада по математике для учащихся 6-11-х классов. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

По его информации, для школьников разных возрастов олимпиада будет проводиться по разным алгоритмам. Для учеников 6-8-х классов она пройдет 19 декабря в онлайн-формате. А для учеников 9-10-х классов — в два этапа: сначала так же в онлайн-формате, а после в традиционном.

Всем участникам олимпиады будут предоставлены электронные сертификаты. А победители в старшей категории получат грант на обучение в математическом клубе.

Подробная информация об олимпиаде на сайте Kыргызско-Шведской математической школы: www.ksms.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175605/
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