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Общество

Правозащитники утверждают: цели амнистии не достигнуты

Представители Коалиции против пыток утверждают, что цели амнистии, объявленной в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 10-летия Народной апрельской революции 2010-го, не достигнуты.

В коалиции уточнили, что был направлен запрос в ГСИН с просьбой предоставить информацию об итогах амнистии.

По их данным, закон об амнистии применен в отношении 959 человек, из них:

  • по статье 1 освобождены от уголовного наказания в виде лишения свободы 65 человек;
  • по статье 2 совершили побег и добровольно явились в места отбывания наказания 13 осужденных;
  • по статье 3 сокращены не отбытые сроки наказания в виде лишения свободы 881 осужденному.

После сокращения не отбытых сроков наказания, согласно Закону «Об амнистии» от 8 мая, в суды на применение условно-досрочного освобождения направлены 137 материалов, освобождено 56 человек.

Напомним, что при принятии данного законопроекта об амнистии Жогорку Кенеш упоминал — амнистия будет применена для более 3 тысяч заключенных. При написании проекта закона в справке-обосновании ГСИН указывала ту же численность.

В итоге ни одна из целей амнистии не достигнута. Затраты на написание законопроекта и его исполнение больше, чем государство могло бы сэкономить, проведя более широкую и эффективную амнистию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175602/
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