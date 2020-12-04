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Общество

В жилмассиве «Колмо» хотят открыть ГОМ

В жилмассиве «Колмо» хотят открыть ГОМ. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по регламенту, этике, правовым вопросам и правопорядку сообщил начальник УВД Первомайского района Акылбек Казакеев.

По его словам, в составе РУВД только один ГОМ.

«Тогда как в других районах больше. По инициативе руководства ГУВД и при поддержке депутатов нам выделено 9 миллионов сомов на строительство нового ГОМ в новостройке «Колмо», — отметил Акылбек Казакеев.

Он добавил, что новому отделению планируется дать в обслуживание и другие новостройки. «Но там будет всего 10 комнат. Хотелось бы, чтобы было два этажа. Если есть возможность, необходимо выделить дополнительные средства. Там огромное число населения, чтобы сотрудники могли обеспечить безопасность», — заметил Акылбек Казакеев.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175597/
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