Неделя-24. Кто претендует на кресло президента и конституционная реформа

Пока на пост президента претендуют 19 кандидатов. Именно столько желающих участвовать в выборах успели сдать подписные листы. Сдали избирательный залог 20 кандидатов. Так, Кубанычбек Исабеков перечислил залог, но не сдал подписи и отказался от участия в гонке. Окончательный список желающих побороться за пост главы государства станет известен после 14 декабря. Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.

Фото 24.kg. Члены судейской коллегии

Конституционная палата не удовлетворила заявление лидера партии «Реформа» Клары Сооронкуловой, юристов Таалайбека Усубалиева и Нурбека Касымбекова. Они не нашли несоответствий Конституции в принятом 22 октября решении Жогорку Кенеша о переносе повторных выборов в парламент. Так что вопрос о том, когда в республике появится новый состав Жогорку Кенеша, остается открытым.

Третью неделю подряд Национальный банк проводит интервенции на валютном рынке, чтобы поддержать обменный курс сома. В ноябре НБ КР провел 11 интервенций, продав $84 миллиона 750 тысяч. Доллар «штормит» второй месяц. В итоге его обменный курс вырос до 84,9 сома. Евро преодолел отметку в 100 сомов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Что важно изменить в Основном законе

Фото из интернета. Что в итоге мы получим по итогам работы Конституционного совещания — пока неизвестно

Конституционное совещание продолжает работу. Эксперты приступили к обсуждению одного из важнейших разделов Основного закона — о судебной власти. Экс-депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов и юрист Мурат Укушев направили председателю конституционного совещания Бекбосуну Борубашову свои предложения. По их словам, предлагаемые корректировки очень актуальны и призваны сдвинуть судебную реформу с мертвой точки. Подробнее — «Конституционная реформа. Почему важно навести порядок в судебной системе».

Почему в Кыргызстане стали выявлять меньше COVID-19

В Кыргызстане небольшой спад заболеваемости COVID-19 и внебольничной пневмонии. Говорит ли это о том, что ситуация стабилизировалась, 24.kg рассказал заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Между выборами и пандемией. Почему укрепляется доллар?

Третий месяц подряд валютный рынок Кыргызстана «штормит». Доллар бьет рекорды. Но винить в происходящем исключительно властей не стоит. Похожая ситуация не только у нас, но и у соседей. Национальный банк видит большую долю психологических факторов в сложившейся ситуации. Подробнее — в экономическом обзоре 24.kg.

Такие разные судьбы кыргызстанцев

Фото из интернета. Перевозка нелегалов по итальянским законам считается тяжким преступлением

Двое жителей Токмака — 23-летний Александр Воеводин и 20-летний Максим Глинчин в конце октября отправились на заработки в Турцию. Парни должны были работать матросами на туристической яхте в одном из крупных турецких портов. Однако друзья оказались втянуты в крайне опасную историю, итог которой печален. Максим погиб, а Александр оказался в итальянской тюрьме. Ему грозит до 15 лет заключения. Подробнее — «Рейс в один конец. Кыргызстанцев вербуют для перевозки мигрантов из Сирии».

Кыргызстанец Урмат Абасканов приехал один в США в 21 год. Сейчас ему 28. За семь лет пребывания в Америке молодой мужчина успел поработать официантом, доставщиком, водителем грузового авто и основать свою логистическую компанию Diversity Freight Lines. В интервью 24.kg Урмат Абасканов рассказал, с какими трудностями столкнулся в Штатах, как ему удалось создать бизнес с нуля, и поделился мнением о кыргызстанцах, иммигрировавших в Америку.

Если бьет, то вряд ли любит

Фото из интернета. Одно из страшных последствий домашнего насилия — повтор сценария: когда дети повторяют поведение родителей

Очередной факт избиения ребенка потряс общественность. Жительница Чуйской области обратилась в милицию с просьбой принять меры в отношении ее мужа. Мужчина избил ее шестилетнего сына. Мать, узнав о задержании супруга, заявила, что простила его и решила написать встречное заявление. Это не первый случай семейного насилия, когда жертвы отказываются наказывать обидчика.разбиралось, почему женщины прощают тех, кто так жестоко поступает с ними и их детьми —

За несколько месяцев пандемии коронавируса в Кыргызстане количество случаев семейного и гендерного насилия выросло на 60 процентов по сравнению с таким же периодом 2019 года. По данным МВД, за 10 месяцев 2020 года в Кыргызстане зарегистрировано 7 тысяч 669 случаев семейного насилия, выдали охранных ордеров — 7 тысяч 367. Подробнее — «Скандалы, побои, измены и унижения. Истории женщин, переживших насилие».

Тайная жизнь ВИЧ-инфицированных

Фото из интернета. У людей с ВИЧ начинаются проблемы не только в семье, но и в обществе

Несмотря на то что пандемия коронавируса продолжает распространяться, ВИЧ остается одной из самых масштабных инфекций не только в Кыргызстане, но и по всему миру. По последним данным, в республике официально зарегистрировано 10 тысяч 214 людей с ВИЧ. Из них граждан КР — 9 тысяч 643. Подробнее — «Люди будут обходить стороной. Почему зараженные ВИЧ скрывают статус».

Когда инвалидность — это приговор

Супруга посла Великобритании Чарльза Гарретта Вероник рассказала 24.kg о проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья и сирот. Она также поделилась мнением о том, какие меры принять, чтобы общество в Кыргызстане стало инклюзивным — «Несправедливое отношение. Вероник Гарретт о тяжелой участи детей с инвалидностью».

Заброшенные дети

В Кыргызстане детей необоснованно определяют в интернаты, годами оставляя без должной заботы, ухода и внимания. Об этом говорят результаты мониторинга в десяти учреждениях, подведомственных Министерству образования и науки. Подробнее «Покалеченное будущее. В детдомах годами не пересматривают диагнозы и не лечат».

Красота Кыргызстана в фотографиях читателей

Фото Виктора Клейменова. Боомское ущелье

Пожалуй, нынешней погоде радуются только лыжники и другие любители зимнего отдыха. Остальные хотели бы дни потеплее, и у нас есть такая возможность. А именно с помощью авторов рубрики «Мгновения жизни» отмотать время назад — «Мгновения жизни. Золотая осень в Бишкеке и Боомское ущелье».

Как бороться с плохим настроением

Зимой у некоторых людей падает жизненный тонус и желание заниматься активной деятельностью, ухудшается настроение, растет потребность в еде и сне. Кому-то хочется впасть в спячку, как медведь, и не просыпаться до весны. 24.kg вместе с психологами пыталось разобраться, как справиться с хандрой в холодное время года.