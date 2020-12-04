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Общество

Билеты из Москвы в Бишкек подорожали в полтора раза

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» выяснил, в какие страны россияне планируют улететь в декабре. Анализировались продажи с 1 по 31 декабря.

Самое популярное зарубежное авианаправление на декабрь — это Минск, его доля по сравнению с декабрем прошлого года выросла почти в шесть раз. Билет из Москвы в Минск обходится в среднем дороже на 71 процент, чем в декабре 2019-го, средний чек увеличился с 4 тысяч 685 до 8 тысяч 34 рублей.

На втором месте по популярности Москва — Бишкек, доля направления выросла почти в пять раз по сравнению с декабрем 2019-го. Средний чек за перелет в Бишкек из Москвы вырос в полтора раза — с 9 тысяч 929 до 14 тысяч 937 рублей.

Замыкает тройку популярных зарубежных авианаправлений на декабрь маршрут Москва — Кишинев, правда, его доля изменилась незначительно по сравнению с прошлым годом.

Единственное направление из топ-10, где средний чек снизился по сравнению с декабрем прошлого года, это Москва — Анталия. Билеты обходятся покупателям в среднем на 8 процентов дешевле, чем год назад, средний чек снизился с 6 тысяч 652 до 6 тысяч 150 рублей за перелет в одну сторону.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175580/
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