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Общество

Короткометражный фильм «Барбарис» вошел в топ-5 лучших на фестивале в Турции

Короткометражный фильм «Барбарис» вошел в пятерку лучших на фестивале в Турции. Об этом 24.kg сообщил режиссер Адилет Бакытбеков.

По его словам, в фестивале, который прошел в Анкаре, приняли участие более 4 тысяч короткометражных фильмов.

Адилета Бакытбекова
Фото Адилета Бакытбекова. Короткометражный фильм «Барбарис» вошел в топ-5 лучших на фестивале в Турции

«Это моя дипломная работа. В фильме рассказывается о дружбе и единстве. Он был снят в прошлом году, а начиная с этого года активно принимает участие во многих международных фестивалях», — сказал режиссер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175574/
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