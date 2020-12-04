Короткометражный фильм «Барбарис» вошел в пятерку лучших на фестивале в Турции. Об этом 24.kg сообщил режиссер Адилет Бакытбеков.

По его словам, в фестивале, который прошел в Анкаре, приняли участие более 4 тысяч короткометражных фильмов.

Фото Адилета Бакытбекова. Короткометражный фильм «Барбарис» вошел в топ-5 лучших на фестивале в Турции

«Это моя дипломная работа. В фильме рассказывается о дружбе и единстве. Он был снят в прошлом году, а начиная с этого года активно принимает участие во многих международных фестивалях», — сказал режиссер.