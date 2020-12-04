Более 30 тысяч литров антисептика передал школам Кыргызстана ЮНИСЕФ

Более 30 тысяч литров антисептика ЮНИСЕФ передал школам Кыргызстана. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

По его информации, ведомство направит антисептические средства в школьные и дошкольные образовательные учреждения по всей стране через районные отделы образования.

«Мы рады присоединиться к усилиям Министерства образования и науки по обеспечению безопасного открытия школ и дошкольных образовательных организаций в Кыргызстане. Мы надеемся, что детям понравится учиться в безопасной обстановке со своими сверстниками и учителями», — сказала специалист по образованию ЮНИСЕФ Марико Като.