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Общество

Более 30 тысяч литров антисептика передал школам Кыргызстана ЮНИСЕФ

Более 30 тысяч литров антисептика ЮНИСЕФ передал школам Кыргызстана. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

По его информации, ведомство направит антисептические средства в школьные и дошкольные образовательные учреждения по всей стране через районные отделы образования.

«Мы рады присоединиться к усилиям Министерства образования и науки по обеспечению безопасного открытия школ и дошкольных образовательных организаций в Кыргызстане. Мы надеемся, что детям понравится учиться в безопасной обстановке со своими сверстниками и учителями», — сказала специалист по образованию ЮНИСЕФ Марико Като.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175545/
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