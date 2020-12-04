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Общество
Сюжет: COVID-19

Важно для переболевших COVID-19: назван напиток против выпадения волос

Многие переболевшие коронавирусной инфекцией жалуются на аномальное выпадение волос. Ученые назвали препятствующий выпадению волос напиток. Об этом сообщает Daily Express.

Исследователи доказали, что в зеленом чае содержатся такие органические вещества, как катехины, блокирующие негативные эффекты тестостерона и дигидротестостерона, которые препятствуют нормальному росту волос.

Отмечается, что специалисты в рамках исследования наносили пациентам, страдающим от облысения, на кожу головы экстракт зеленого чая. Многие из тех, кто принимал участие в эксперименте, заявили о значительном увеличении активности роста волос.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175533/
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