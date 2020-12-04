Тилек Токтогазиев: Сельское хозяйство Кыргызстана надо не жалеть, а развивать

«Сельское хозяйство Кыргызстана надо не жалеть, а развивать» — заявил на пресс-конференции министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Тилек Токтогазиев.

Он отметил, что в мире есть множество стран, основой развития которых является сельское хозяйство.

«Мы привыкли принимать наше сельское хозяйство как слабый, дотационный сектор. Относимся с жалостью. Это не должно быть так. Фермеры должны у нас быть богатыми, успешными. Мы должны развивать и улучшать сектор, и тогда жизнь в регионах тоже наладится, у нас установится социальное равенство», — сказал министр.

По его словам, министерство приняло программу развития сектора в нескольких кластерах.

«Кыргызстан находится на транзитном пути, исторически он назывался Великим шелковым путем. Это дает хорошую возможность для развития нашего экспорта. Помните, в свое время «Дордой» стал хабом, откуда китайский товар уходил на рынки СНГ? Кыргызстан может стать страной, где собирается скот из стран СНГ, откармливается, получает статус «халал», и потом мясо экспортируется в арабские страны», — сказал Тилек Токтогазиев.