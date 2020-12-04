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Общество

Это будет настоящая ярмарка. Минсельхоз хочет устраивать воскресные базары

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации организует ярмарку, где можно будет купить продукты по сниженной стоимости. Об этом на пресс-конференции сообщил министр Тилек Токтогазиев.

По его словам, ярмарка организуется для контроля цен на продукты питания.

«Как известно, продавцы-посредники того же скота, мяса и другой сельскохозяйственной продукции слишком завышают цены. Поэтому мы решили проводить каждое воскресенье ярмарку, где будет возможность купить продукты напрямую у фермеров, у производителей и импортеров по низким ценам. Это будет настоящая ярмарка», — пообещал Тилек Токтогазиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175523/
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