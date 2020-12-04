В мире COVID-19 заразились свыше 65,2 миллиона, умерли более 1,5 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 750 тысяч 861. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 65 миллионов 220 тысяч 566 человек. Больше всего зараженных в США (14 миллионов 125 тысяч 615), Индии (9 миллионов 534 тысячи 964), Бразилии (6 миллионов 487 тысяч 84), России (2 миллиона 354 тысячи 934), Франции (2 миллиона 310 тысяч 271), Великобритании (1 миллион 678 тысяч 418), Испании (1 миллион 675 тысяч 902), Италии (1 миллион 664 тысячи 829), Аргентине (1 миллион 447 тысяч 732) и Колумбии (1 миллион 343 тысячи 322).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 41,8 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 436 тысяч 130.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 505 тысяч 527. За сутки показатель вырос на 13 тысяч 498 человек. В том числе в США скончались 276 тысяч 157 человек, Бразилии — 175 тысяч 270, Индии — 138 тысяч 648, Мексике — 108 тысяч 173 и Великобритании — 60 тысяч 210.

В Кыргызстане зарегистрировали 74 тысячи 373 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 177 тысяч 386, Узбекистане — 73 тысячи 431, Таджикистане — 12 тысяч 308.