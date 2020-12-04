В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 524 человека

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 524 человека. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 132 человека, Оше — 35, Чуйской области — 137, Ошской — 33, Таласской — 9, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 69, Джалал-Абадской — 49, Баткенской — 52.

За весь период выздоровели 66 тысяч 113 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.