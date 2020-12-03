Завтра в одном из районов Бишкека не будет отопления и горячей воды

Завтра, 4 декабря, в одном из районов не будет горячей воды и отопления. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, из-за аварийных работ на тепловых сетях в ОАО «Бишкектеплосеть», КП «Бишкектеплоэнерго» будет вынуждено приостановить подачу тепловой энергии с 9.00 и до завершения работ по следующим адресам:

Первомайский РОВД;

поликлиника № 16;

детский сад № 99;

школа-лицей № 61;

общежитие КГМА;

улица Панфилова, 1, 1а, 1б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а;

улица Абая, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107;

улица Малдыбаева, 2, 4, 6, 8, 16, 7, 9, 11, 13;

улица Ахунбаева, 127, 127а, 129, 129а, 129б, 131, 131а, 131б, 131/1.

Бишкектеплоэнерго приносит извинения за причиненные неудобства.