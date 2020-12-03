00:08
USD 84.80
EUR 102.17
RUB 1.12
Общество

Завтра в одном из районов Бишкека не будет отопления и горячей воды

Завтра, 4 декабря, в одном из районов не будет горячей воды и отопления. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, из-за аварийных работ на тепловых сетях в ОАО «Бишкектеплосеть», КП «Бишкектеплоэнерго» будет вынуждено приостановить подачу тепловой энергии с 9.00 и до завершения работ по следующим адресам:

  • Первомайский РОВД;
  • поликлиника № 16;
  • детский сад № 99;
  • школа-лицей № 61;
  • общежитие КГМА;
  • улица Панфилова, 1, 1а, 1б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а;
  • улица Абая, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107;
  • улица Малдыбаева, 2, 4, 6, 8, 16, 7, 9, 11, 13;
  • улица Ахунбаева, 127, 127а, 129, 129а, 129б, 131, 131а, 131б, 131/1.

Бишкектеплоэнерго приносит извинения за причиненные неудобства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175483/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
В микрорайоне «Джал» сегодня не будет горячей воды
Угольный вопрос. Как бишкекчане готовятся пережить зиму
Ситуация на ТЭЦ. Теплоснабжение в городе восстановлено
Завтра в городе Ош начнут подключать отопление абонентам ТЭЦ
Теплоснабжение жилого дома на улице Скрябина в Бишкеке восстановили
У жильцов многоэтажки в Бишкеке нет отопления. Вице-мэр обещает разобраться
Бишкектеплоэнерго снизило градус подачи тепла горожанам
В Бишкектеплосети ответили, почему у жителей вместо горячей текла холодная вода
Бишкектеплосеть подключила к отоплению 97 процентов жилых домов
В Караколе резко похолодало: в городе дали отопление
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев сегодня может выйти из&nbsp;ИК &#8470;&nbsp;47 Алмазбек Атамбаев сегодня может выйти из ИК № 47
Балбак Тулобаев: Я&nbsp;боюсь открывать школы. В&nbsp;детских больницах нет мест Балбак Тулобаев: Я боюсь открывать школы. В детских больницах нет мест
Рейс в&nbsp;один конец. Кыргызстанцев вербуют для перевозки мигрантов из&nbsp;Сирии Рейс в один конец. Кыргызстанцев вербуют для перевозки мигрантов из Сирии
Освобождение Батукаева. Начальник учреждения отказался отпускать кримавторитета Освобождение Батукаева. Начальник учреждения отказался отпускать кримавторитета
Бизнес
MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и&nbsp;топовые игры нон-стоп MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и топовые игры нон-стоп
Пять лет топливо &laquo;Евро-5&raquo; в&nbsp;Кыргызстане реализует сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Пять лет топливо «Евро-5» в Кыргызстане реализует сеть АЗС «Газпромнефть»
Beeline продолжает расширять сеть: более 560 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: более 560 базовых станций с начала года!
Яндекс Go&nbsp;запустил в&nbsp;Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей Яндекс Go запустил в Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей
4 декабря, пятница
00:05
Массовая драка произошла возле ЦУМа. Задержали 15 человек Массовая драка произошла возле ЦУМа. Задержали 15 челов...
3 декабря, четверг
23:55
От Zoom до Among Us: самые популярные приложения 2020 года
23:42
Выборы президента. Еще два кандидата сдали подписные листы
23:40
Завтра в одном из районов Бишкека не будет отопления и горячей воды
23:36
Выборы президента. Клара Сооронкулова сдала подписные листы
23:23
Адольф Гитлер одержал победу на выборах в Намибии