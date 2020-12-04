В ФОМС напомнили, какие медуслуги могут получить бесплатно пациенты с диабетом

Пациенты с сахарным диабетом могут приобрести тест-полоски (до 500 штук в год) для определения уровня глюкозы в крови со скидкой до 50 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

По ее данным, это распространяется на пациентов с инсулинозависимым типом сахарного диабета, приписанных к ЦСМ по месту жительства и имеющих страховку ОМС.

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«Кроме этого, все пациенты с сахарным диабетом, независимо от наличия страховки, имеют право на бесплатные лекарства и изделия медицинского назначения (по линии Минздрава): инсулин, инсулиновые шприцы по потребности, глибенкламид 5 мг (600 таблеток)», — отметили в ФОМС.

Пациенты с сахарным диабетом, приписанные к ЦСМ, также имеют право на бесплатный прием и консультацию врача, лабораторные и диагностические исследования: общий анализ крови, общий анализ мочи и микроскопия мочевого осадка; микроскопия уретрального и вагинального мазков; анализ мокроты (микроскопия мазка); определение сахара в крови и в моче; определение холестерина в крови; электрокардиограмму (ЭКГ).

Другие лабораторно-диагностические исследования, кроме дорогостоящих (ангиография, гемосорбция, компьютерная и ядерно-магнитно-резонансная томография, плазмоферез, гемодиализ, литотрипсии), проводятся бесплатно при наличии направления.

Также пациенты могут рассчитывать на восстановительную и физиотерапевтическую помощь, услуги дневного стационара.