Кадыр Маликов просит МВД наказать тех, кто незаконно вел запись их собрания

Заместитель ДУМК Кадыр Маликов обратился с заявлением в МВД и ГКНБ по поводу аудиозаписи, распространяющейся в Facebook. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По его словам, это было частное собрание представителей разных мусульманских жамаатов в Кыргызстане.

«Мы собрали представителей разных жамаатов с целью создания некой площадки для обсуждения и диалога. Среди них были и те, кто оппозиционно настроен к муфтияту. Собрание длилось три часа, я говорил час. Из всего сделали 10-минутный ролик, вырвав все наши слова из контекста», — заявил Кадыр Маликов.

Отметим, в записи звучат слова Кадыра Маликова, председателя госкомиссии по религии Акина Токтоналиева, сына посла КР в Малайзии Руслана Бекназарова и еще нескольких религиозных деятелей. Речь на встрече шла о конституционной реформе, об объединении мусульман Кыргызстана, о кандидатах в президенты.

«Говоря «показать мускулы», я имел в виду голос мусульман и всего народа. Если мы будем едины одним голосом, то с нами будут считаться. Многие мои слова вырваны из контекста, мое мнение о светскости всем известно», — пояснил Кадыр Маликов.

Он обратился в МВД и ГКНБ с просьбой выявить и принять меры в отношении лиц, которые незаконно произвели запись их собрания.

«К сожалению, сейчас не только в политическом поле, но и в религиозной сфере идет информационная борьба. Нас пытаются привязать к ИГИЛ. Хотя я активно выступал против ИГИЛ и пострадал в свое время. Это попытка дискредитации и удар по традиционному исламу. Мне непонятно, почему правоохранительные органы не блокируют этот фейк-аккаунт. Когда надо, они быстро находят и удаляют», — говорит Кадыр Маликов.