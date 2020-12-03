4 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — отрезки улиц Карасаева, Юнусалиева;

9.00-14.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Арстанбап, Кулмурзаева);

11.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Куйручук, Тон);

9.30-17.00 — улица Древесная, переулок Эстонский;

9.30-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Сулуу-Тор, Садырбаева, Ойсул-Ата), «Ак-Босого» (Чуй-52 — Чуй-55), «Ала-Тоо» (улицы Кызыл-Тоо, Ак-Кыя, Камыр-Ата), отрезки улиц Кара-Балтинской, Коммунаров, Жаз.