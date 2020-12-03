4 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Карасаева, Юнусалиева;
- 9.00-14.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Арстанбап, Кулмурзаева);
- 11.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Куйручук, Тон);
- 9.30-17.00 — улица Древесная, переулок Эстонский;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Сулуу-Тор, Садырбаева, Ойсул-Ата), «Ак-Босого» (Чуй-52 — Чуй-55), «Ала-Тоо» (улицы Кызыл-Тоо, Ак-Кыя, Камыр-Ата), отрезки улиц Кара-Балтинской, Коммунаров, Жаз.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Арашан (улицы Полевая, имени генерала Акматова), Пригородное (улица Юбилейная), Маевка (улицы Ала-Арчинская, Новая, Набережная, переулок Садовый), Лебединовка (улицы Мичурина, Набережная, Восточная, Северная, проспекты Ленина, Победы), Аламедин (улица Панфилова), Берлик (улица Новая), Бир-Булак (улицы Кутманова, Омурзакова, Арычная, жилмассивы «32 га, «40 га»), Таш-Добо (улицы Абыкан-Ата, Южная);
Сокулукский РЭС
- 10.00-12.00 — села Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Шаршембай, Кенжебека, Табышалиева, Бекбоева, Якупбаева, Жылжымышева), Кунтуу (улицы Спортивная, Иманалиева, Заводская, Проектируемая, Исмаила, 60 лет Киргизии, Молдосан, Царенко, Садовая, Сейдесембаева, Новая, Джамгырчинова, Осмоналы, Правда, Школьная, тупики Момунжанова, Южный, переулок Западный), Шалта (улицы Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбек, Кашара, Калмырза, Школьная), Джал (улицы Сатке, Интернациональная, Сельсоветская, Бакен-Ата), Сарбан (улицы Боромбай, Средняя, Адигине, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская), Чон-Джар (улица Термечикова);
- 10.00-13.00 — села Новопавловка (улицы Корсаковых, Димитрова, Фрунзе, Усупбаева, Токтогула, Колхозная, Ошская, Тынчтык, Пушкина, Учительская, Пишпек, Мира, Ворошилова, Ала-Арчинская, Деповская, Луговая, Советская, Пограничная, Южная, Западная, Крупская, Садовая, Свердлова, Репина, Лавровых, Молодежная, Степная, Гоголя, Гагарина, Кирова, Восточная, Школьная, Актилек, Чон-Арык, Баетова, Пригородная, Заводская, Тупик, жилмассив «Поле-Чудес»);
- 8.30-17.00 — села Новопавловка (улицы Проектируемая, Досиева, Северная, Строительная, Алимжан-Ата, новостройка «Ак-Ордо», 1-65, 170-353), Гавриловка (улицы Тургенева, Фрунзе, Южная), Манас (улицы Школьная, Черемушки, Средняя, Заводская, Спортивная, Высоцкая, Ломоносова, Дружбы, Западная, Комсомольская, Совхозная, Широкая, тупик Северный);
- 13.00-17.00 — села Гавриловка (улица Молодежная), город Шопоков (улицы Футбольная, Горького), Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, кошара);
- 9.00-14.00 — села Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Байтору, Школьная, Урочища);
- 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Восточная, Монолит, Первомайская, переулок Первомайский), Студенческое (улицы Комсомольская, Артезианская, переулок Южный);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Петровка (улица Новая), Александровка (улица Куйбышева), Беловодское (улицы Октябрьская, Железнодорожная), Ак-Торпок (улица Ленина), Спартак (улица Горького);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Сары-Булак (улицы Ленина, Токтогула), город Кара-Балта (улица Шопокова);
Кантский РЭС
- 8.00-17.00 — город Кант (1-й микрорайон, 11а, 13-15, 16а, 18, улицы Московская, 4а, 6а, 8а, 9а, 23, 25, Чехова, Ванахуна, Чкалова);
Чуйский РЭС
- 9.00-16.00 — села Садовое;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улица Казакбаева), Кара-Булак (улица Малдыбаева).
3Ошская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Кара-Кочкор, Кашка-Жол.