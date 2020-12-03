Возобновление экономической деятельности. Мэрия Бишкека завтра начнет рейды

В рамках возобновления с 1 декабря экономической деятельности завтра начнутся рейды по объектам. Об этом на встрече с бизнес-сообществом сообщил заведующий соцотделом мэрии Бишкека Ренат Айтымбетов.

По его словам, в каждом районе есть специальные мобильные бригады, которые проводят проверки. «На сайте мэрии имеется раздел «Все о карантине», там есть все документы, все алгоритмы», — сказал он.

Вице-мэр Айжан Чыныбаева отметила, что в первые дни предпринимателей штрафовать не будут. «Если вы что-то по алгоритмам не поняли, делайте как поняли. Завтра никто никого штрафовать не будет. Мы едем помогать. Мы открыты, понимаем, что всем сложно», — отметила она.

Напомним, что с 1 декабря в Бишкеке возобновили работу кинотеатры, фудкорты, компьютерные клубы и другие увеселительные заведения.