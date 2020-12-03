15:36
USD 84.80
EUR 102.17
RUB 1.12
Общество
Сюжет: COVID-19

Возобновление экономической деятельности. Мэрия Бишкека завтра начнет рейды

В рамках возобновления с 1 декабря экономической деятельности завтра начнутся рейды по объектам. Об этом на встрече с бизнес-сообществом сообщил заведующий соцотделом мэрии Бишкека Ренат Айтымбетов.

По его словам, в каждом районе есть специальные мобильные бригады, которые проводят проверки. «На сайте мэрии имеется раздел «Все о карантине», там есть все документы, все алгоритмы», — сказал он.

Вице-мэр Айжан Чыныбаева отметила, что в первые дни предпринимателей штрафовать не будут. «Если вы что-то по алгоритмам не поняли, делайте как поняли. Завтра никто никого штрафовать не будет. Мы едем помогать. Мы открыты, понимаем, что всем сложно», — отметила она.

Напомним, что с 1 декабря в Бишкеке возобновили работу кинотеатры, фудкорты, компьютерные клубы и другие увеселительные заведения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175410/
просмотров: 371
Версия для печати
Материалы по теме
Предпринимателей в Бишкеке попросили организовать продажу масок перед входом
Падение экономики на 7,4 процента. В правительстве обсудили меры стабилизации
Посетители торговых центров агрессивно реагируют на просьбы надеть маски
В мире COVID-19 заразились свыше 64,4 миллиона, умерли более 1,4 миллиона
В Кыргызстане еще 12 медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще четыре человека
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 400 человек
В КР выявили 420 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 73 933
ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок
Мэрия Бишкека оказала помощь более 7 тысячам горожан с инвалидностью
Популярные новости
Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с&nbsp;нуля основал в&nbsp;США свою компанию Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с нуля основал в США свою компанию
Алмазбек Атамбаев сегодня может выйти из&nbsp;ИК &#8470;&nbsp;47 Алмазбек Атамбаев сегодня может выйти из ИК № 47
Балбак Тулобаев: Я&nbsp;боюсь открывать школы. В&nbsp;детских больницах нет мест Балбак Тулобаев: Я боюсь открывать школы. В детских больницах нет мест
Освобождение Батукаева. На&nbsp;митинге около Верховного суда произошла драка Освобождение Батукаева. На митинге около Верховного суда произошла драка
Бизнес
Яндекс Go&nbsp;запустил в&nbsp;Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей Яндекс Go запустил в Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей
Боли в&nbsp;животе у&nbsp;новорожденных&nbsp;&mdash; причина бессонных ночей родителей Боли в животе у новорожденных — причина бессонных ночей родителей
MegaCom и&nbsp;Министерство здравоохранения&nbsp;КР подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и Министерство здравоохранения КР подписали меморандум о сотрудничестве
Новейшие технологии лечения рака в&nbsp;медицинском центре &laquo;Анадолу&raquo; Новейшие технологии лечения рака в медицинском центре «Анадолу»
3 декабря, четверг
15:31
Выборы президента. Турсунбай Бакир уулу отозвал документы Выборы президента. Турсунбай Бакир уулу отозвал докумен...
15:15
Возобновление экономической деятельности. Мэрия Бишкека завтра начнет рейды
15:14
В тюрьмах Кыргызстана находятся более 9 тысяч осужденных
15:07
Профильный комитет одобрил законопроект о проведении референдума
15:01
Предпринимателей в Бишкеке попросили организовать продажу масок перед входом