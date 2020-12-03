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Общество

В Кыргызстане разработали мобильные приложения для детей с нарушением слуха

В Кыргызстане разработали серию мобильных приложений для детей с нарушением слуха. Об этом сообщили в ПРООН.

По данным организации, туда входят несколько мини-игр, позволяющих в легкой и доступной форме изучать новые слова. Все приложения разработаны под руководством специалистов дошкольных и школьных учреждений по обучению детей с нарушениями слуха.

В республике проживает примерно 5 тысяч человек с нарушениями слуха (согласно данным
Кыргызского общества слепых и глухих), а ежегодно рождаются около 100 детей, у которых
есть нарушения слуха в той или иной степени.

Мобильные приложения разработала команда молодых IT-специалистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175405/
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