В Кыргызстане разработали мобильные приложения для детей с нарушением слуха

В Кыргызстане разработали серию мобильных приложений для детей с нарушением слуха. Об этом сообщили в ПРООН.

По данным организации, туда входят несколько мини-игр, позволяющих в легкой и доступной форме изучать новые слова. Все приложения разработаны под руководством специалистов дошкольных и школьных учреждений по обучению детей с нарушениями слуха.

В республике проживает примерно 5 тысяч человек с нарушениями слуха (согласно данным

Кыргызского общества слепых и глухих), а ежегодно рождаются около 100 детей, у которых

есть нарушения слуха в той или иной степени.

Мобильные приложения разработала команда молодых IT-специалистов.