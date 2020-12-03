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Общество

Посетители торговых центров агрессивно реагируют на просьбы надеть маски

Вопрос соблюдения эпидемиологических норм обсуждался на встрече вице-мэра Бишкека Айжан Чыныбаевой с представителями бизнес-сообщества.

Она поинтересовалась, просят ли сотрудники торговых центров посетителей надевать маски.

«Мы сталкиваемся с агрессией людей, когда они чуть не с кулаками кидаются на наших работников после подобных просьб. Мы предложили, чтобы продавцы в бутиках не принимали оплату, если клиент не в маске», — отметил представитель одного из торговых центров Кирилл Шевченко.

По его словам, зачастую посетители надевают маски перед входом, а потом снимают. Когда же сотрудники подходят, просят надеть, кто-то отмахивается, говоря, что переболел, а кто-то — что ему мало воздуха.

Айжан Чыныбаева заметила, что в любом случае надо работать с клиентами. «Это тяжелая, нужная работа. Мы взяли огромную ответственность на себя, открывая новые субъекты, но надо и вам тоже брать. У нас есть специальные ролики, можете их прокручивать», — сказала она.

Напомним, что с 1 декабря в Бишкеке возобновили работу кинотеатры, фудкорты, компьютерные клубы и другие увеселительные заведения.

Республиканский штаб и Минздрав регулярно напоминают кыргызстанцам о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции в местах массового скопления людей, однако многие их игнорируют.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175401/
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