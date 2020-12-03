В Бишкеке нашли четырех подростков, гулявших ночью без сопровождения родителей

В Бишкеке в ходе рейда выявили четверых подростков без сопровождения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Фото мэрии Бишкека. В столице в ходе рейда выявили четверых подростков без сопровождения родителей

Инспекторы проверили центральные улицы, интернет-клубы, а также торгово-развлекательные комплексы.

«К сожалению, выявили четверых подростков в компьютерном клубе Dota Club, на пересечении проспекта Чуй и улицы Тыныстанова. Всех детей передали родителям и законным представителям, составили акты. С каждым ребенком и их родителями, опекунами провели разъяснительную беседу», — проинформировали в муниципалитете.