В Бишкеке нашли четырех подростков, гулявших ночью без сопровождения родителей

В Бишкеке в ходе рейда выявили четверых подростков без сопровождения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.
«К сожалению, выявили четверых подростков в компьютерном клубе Dota Club, на пересечении проспекта Чуй и улицы Тыныстанова. Всех детей передали родителям и законным представителям, составили акты. С каждым ребенком и их родителями, опекунами провели разъяснительную беседу», — проинформировали в муниципалитете.
Закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» запрещает нахождение детей в ночное время без сопровождения взрослых в общественных местах с 22.00 часов до 6.00.