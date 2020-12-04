Афиша Бишкека на выходные: выставки, мастер-класс и поэтический вечер

Выставки, ярмарки

5-6 декабря. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М», 10.00-19.00.

5-6 декабря . Выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 ноября — 31 декабря. Онлайн-выставка «Верю великой будущности России»

Выставка о жизненном и творческом пути литературного критика Виссариона Белинского (1811-1848). Представлено более 30 графических работ народного художника России Бориса Лебедева. Выставка спроектирована Московским государственным университетом технологий и управления имени Кирилла Разумовского.

Посетить выставку можно по ссылке.

2 декабря — 4 января. Фотовыставка «Не дальние дали»

Выставка Дениса Польшикова в стиле репортажной фотографии объединяет в себе несколько жанров. Представлено около 70 работ.

Кафе Chicken Star, 11.00-24.00.

Концерты, выступления

5 декабря. Jazz Jam Session

В программе Виола Бабаджанова, Алижан Бабаджанов, Азиз Гапаров, Денис Смоляков, Антон Ставничий, Алик Азизов, Ольга Комкова и другие. Места ограничены.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

5 декабря . «Открытый микрофон»

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.

Кафе Chicken Star, 20.00.

6 декабря. Поэтический вечер «Строгий выговор»

После основной программы будет «открытый микрофон».

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

Акции, семинары, мастер-классы

5 декабря. Встреча «Путь к себе. Как найти свое призвание»

На психодиагностическом групповом сеансе вы попробуете несколько методик для определения склонности к профессиям и пройдете авторскую анкету определения уникальной бизнес-идеи. Возможно, вы задумаетесь о своем бизнесе, а может, смените профессию. Регистрация по телефону 0700173308.

Sierra Coffee, 18.30.

6 декабря. Мастер-класс по живописи

Мастер-класс по живописи проведет художница Наталья Копелович. В стоимость включены материалы и кофе-брейк. Регистрация по телефону 0550551293. «Галерея М» (ЦУМ), 11.00. 6 ноября. Восхождение на пик Комсомолец В стоимость входит трансфер, услуги гида. С собой необходимо взять еду и воду, горячий чай в термосе обязательно, мусорный пакет, запасные вещи. Регистрация по телефону 0778886881. Сбор на перекрестке проспекта Чуй и улицы Турусбекова, 4.00.