Афиша Бишкека на выходные: выставки, мастер-класс и поэтический вечер

Выставки, ярмарки
5-6 декабря. Выставка кыргызских художников
В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.
«Галерея М», 10.00-19.00.
5-6 декабря. Выставки
Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
1 ноября — 31 декабря. Онлайн-выставка «Верю великой будущности России»
Выставка о жизненном и творческом пути литературного критика Виссариона Белинского (1811-1848). Представлено более 30 графических работ народного художника России Бориса Лебедева. Выставка спроектирована Московским государственным университетом технологий и управления имени Кирилла Разумовского.
Посетить выставку можно по ссылке.
2 декабря — 4 января. Фотовыставка «Не дальние дали»
Выставка Дениса Польшикова в стиле репортажной фотографии объединяет в себе несколько жанров. Представлено около 70 работ.
Концерты, выступления
5 декабря. Jazz Jam Session
В программе Виола Бабаджанова, Алижан Бабаджанов, Азиз Гапаров, Денис Смоляков, Антон Ставничий, Алик Азизов, Ольга Комкова и другие. Места ограничены.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.
5 декабря. «Открытый микрофон»
Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.
Кафе Chicken Star, 20.00.
6 декабря. Поэтический вечер «Строгий выговор»
После основной программы будет «открытый микрофон».
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.
Акции, семинары, мастер-классы
5 декабря. Встреча «Путь к себе. Как найти свое призвание»
На психодиагностическом групповом сеансе вы попробуете несколько методик для определения склонности к профессиям и пройдете авторскую анкету определения уникальной бизнес-идеи. Возможно, вы задумаетесь о своем бизнесе, а может, смените профессию. Регистрация по телефону 0700173308.
Sierra Coffee, 18.30.
6 декабря. Мастер-класс по живописи
Мастер-класс по живописи проведет художница Наталья Копелович. В стоимость включены материалы и кофе-брейк. Регистрация по телефону 0550551293.
«Галерея М» (ЦУМ), 11.00.
6 ноября. Восхождение на пик Комсомолец
В стоимость входит трансфер, услуги гида. С собой необходимо взять еду и воду, горячий чай в термосе обязательно, мусорный пакет, запасные вещи. Регистрация по телефону 0778886881.
Сбор на перекрестке проспекта Чуй и улицы Турусбекова, 4.00.
Кино
2 ноября — 10 декабря. Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека
Тема фестиваля «Бир дуйно — Кыргызстан» в этом году «Люди и бедствия: как сделать, чтобы риски не стали бедствиями?». Он пройдет в онлайн-режиме, фильмы покажут в эфире телеканала 1TV.KG.
Программа по ссылке.
«Довод» (фантастика, боевик). После теракта в киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. Для этого агенты используют инверсию времени, позволяющую времени идти вспять.