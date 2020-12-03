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Общество

Таиланд хочет отказаться от массового туризма, чтобы повысить стоимость туров

Власти Таиланда хотят отказаться от массового туризма, чтобы повысить стоимость одной поездки, сообщает Bangkok Post.

По подсчетами управления по туризму Таиланда, стране необходимо обновить свою туристическую отрасль после пандемии коронавируса, увеличив средние расходы одного человека на 30 процентов.

«Больше никакого массового туризма. Когда эта индустрия снова встанет на ноги, Таиланд не должен быть признан небезопасным местом, он должен быть привлекательным местом, что означает, что мы обеспечим безопасность, гигиену, экологическую устойчивость, дополнительные впечатления и сосредоточимся на урожайности», — сказал глава управления Ютасак Супасорн.

Снижение расходов международных туристов наблюдалось еще до пандемии, добавил он. Так, средние траты снизились с 50 тысяч до 47 тысяч бат (со 140 тысяч до 132 тысяч сомов) за одну поездку. Управление намерено увеличить их до 62 тысяч бат (174 тысячи сомов). На туризм приходится 12 процентов ВВП Таиланда.

Ранее Таиланд продлил общенациональное чрезвычайное положение до 15 января 2021 года из-за COVID-19. При этом в стране зафиксированы одни из самых низких показателей заболеваемости и смертности от коронавируса. Заразились COVID-19 около 4 тысяч человек, умерли 60.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175380/
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