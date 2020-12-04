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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 4 декабря снег. Температура воздуха ожидается +2 градуса. День уменьшился до 9 часов 11 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Карасаева, Юнусалиева;
  • 9.00-14.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Арстанбап, Кулмурзаева);
  • 11.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Куйручук, Тон);
  • 9.30-17.00 — улица Древесная, переулок Эстонский;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Сулуу-Тор, Садырбаева, Ойсул-Ата), «Ак-Босого» (Чуй-52 — Чуй-55), «Ала-Тоо» (улицы Кызыл-Тоо, Ак-Кыя, Камыр-Ата), отрезки улиц Кара-Балтинской, Коммунаров, Жаз.

У кого намечается той

Бакытбек Гайназаров

Родился 4 декабря 1977 года. Заместитель главы Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Памятные даты

День эпоса «Манас»

open.kg
Фото open.kg

Цель дня — сохранение и популяризация кыргызского эпоса «Манас», развитие манасоведения и оказание государственной поддержки манасчи.

Героическая эпопея повествует о жизни и борьбе кочевого кыргызского народа за независимость, установление своей государственности, особенностях культуры, быта, образования.

Со слов двух наиболее известных манасчи XX века Саякбая Каралаева и Сагымбая Орозбакова записана основная трилогия эпоса.

«Манас» включен в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а также включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире.

Международный день банков

В декабре 2019 года список всемирных дней и памятных дат ООН пополнен новой датой — это Международный день банков, отмечаемый ежегодно 4 декабря.

Учреждая памятную дату, Генеральная ассамблея ООН подчеркнула признание значительного вклада целого ряда банковских структур в реализацию Программы устойчивого развития до 2030 года.

Организация признает учреждением праздника не только вклад банков в улучшение уровня и условий жизни людей, но и огромный потенциал для дальнейшего решения важнейших задач общемирового масштаба.

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу

из интернета
Фото из интернета

Обычно именно 4 декабря во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу или открываются специальные почтовые учреждения, где все дети и их родители могут отправить письма с пожеланием долгожданного подарка.

Каждый год, согласно статистике, только российский Дед Мороз получает более 400 тысяч писем и около полумиллиона посланий на электронную почту. Сказочная почта отвечает на все письма.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Ашир Чокубаев

kino-teatr.ru
Фото kino-teatr.ru. Ашир Чокубаев в фильме «Дорога в Кара-Кийик» (1975)

Родился 4 декабря 1947 года в городе Узгене Ошской области. Народный артист КР.

Был штатным артистом Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдымомунова. В 1983-м принят в члены Союза кинематографистов СССР.

Впервые в кино снялся в 1968 году в короткометражке «Дорога в Париж», а за всю карьеру сыграл в около 30 советских, кыргызских и казахских фильмах.

Умер 11 марта 2018 года.

Родился мастер спорта СССР Абдужалил Юнусов

Facebook/Хуэйзў Бо – Исмаева
Фото Facebook/Хуэйзў Бо – Исмаева. Абдужалил Юнусов

Родился 4 декабря 1953 года в селе Кызыл Жылдыз.

В 1973 году стал первым в Кыргызстане мастером спорта СССР по борьбе дзюдо, а в 1977-м — первым мастером спорта международного класса. Является также мастером спорта СССР по борьбе самбо.

Четырехкратный призер чемпионатов СССР по борьбе дзюдо — в 1977, 1978, 1980 и 1983 года. Неоднократный победитель всесоюзных и международных турниров, чемпион ДСО «Профсоюзов» и Вооруженных сил СССР, тринадцатикратный чемпион Киргизской ССР, мастер спорта СССР международного класса по борьбе дзюдо.

Признан лучшим дзюдоистом Кыргызстана XX века.

В настоящее время главный тренер национальной сборной КР по дзюдо.

Умер государственный деятель Султан Ибраимов

из интернета
Фото из интернета. Султан Ибраимов

Родился 20 сентября 1927 года в селе Алчалу Чуйской области.

Трудовую деятельность начал простым колхозником. Был первым секретарем Ошского обкома Компартии Киргизии. В должности проработал 10 лет. Был также председателем Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, председателем Совета Министров Киргизской ССР (1978–1980), депутатом Верховного Совета СССР двух созывов.

В бытность его первым секретарем Ошского обкома в области начали строить дороги, жилые дома, театры, больницы и промышленные предприятия, продолжилось строительство каналов, водохранилищ и гидроэлектростанций.

Мог открыто критиковать власть, что в СССР считалось недопустимым и даже опасным.

4 декабря 1980 года Султан Ибраимов был убит двумя выстрелами в голову в собственной кровати в правительственной резиденции в Чолпон-Ате.

В честь него названа улица в Бишкеке.

Куда сходить

Культура

  • «Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок.

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175378/
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