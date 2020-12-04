В Бишкеке 4 декабря снег. Температура воздуха ожидается +2 градуса. День уменьшился до 9 часов 11 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — отрезки улиц Карасаева, Юнусалиева;

9.00-14.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Арстанбап, Кулмурзаева);

11.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Куйручук, Тон);

9.30-17.00 — улица Древесная, переулок Эстонский;

9.30-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Сулуу-Тор, Садырбаева, Ойсул-Ата), «Ак-Босого» (Чуй-52 — Чуй-55), «Ала-Тоо» (улицы Кызыл-Тоо, Ак-Кыя, Камыр-Ата), отрезки улиц Кара-Балтинской, Коммунаров, Жаз.

У кого намечается той

Бакытбек Гайназаров

Родился 4 декабря 1977 года. Заместитель главы Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Памятные даты

День эпоса «Манас»

Фото open.kg

Цель дня — сохранение и популяризация кыргызского эпоса «Манас», развитие манасоведения и оказание государственной поддержки манасчи.

Героическая эпопея повествует о жизни и борьбе кочевого кыргызского народа за независимость, установление своей государственности, особенностях культуры, быта, образования.

Со слов двух наиболее известных манасчи XX века Саякбая Каралаева и Сагымбая Орозбакова записана основная трилогия эпоса.

«Манас» включен в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а также включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире.

Международный день банков

В декабре 2019 года список всемирных дней и памятных дат ООН пополнен новой датой — это Международный день банков, отмечаемый ежегодно 4 декабря.

Учреждая памятную дату, Генеральная ассамблея ООН подчеркнула признание значительного вклада целого ряда банковских структур в реализацию Программы устойчивого развития до 2030 года.

Организация признает учреждением праздника не только вклад банков в улучшение уровня и условий жизни людей, но и огромный потенциал для дальнейшего решения важнейших задач общемирового масштаба.

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу

Фото из интернета

Обычно именно 4 декабря во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу или открываются специальные почтовые учреждения, где все дети и их родители могут отправить письма с пожеланием долгожданного подарка.

Каждый год, согласно статистике, только российский Дед Мороз получает более 400 тысяч писем и около полумиллиона посланий на электронную почту. Сказочная почта отвечает на все письма.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Ашир Чокубаев

Фото kino-teatr.ru. Ашир Чокубаев в фильме «Дорога в Кара-Кийик» (1975)