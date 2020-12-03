В Иссык-Кульской области задержали браконьеров, убивших козерогов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Союза охраны природы в Кыргызстане (NABU).

По ее данным, в ходе проведения антибраконьерских рейдов по Иссык-Кульской области «Группы Барс» NABU-Кыргызстан совместно с сотрудниками Иссык-Кульского представительства Департамента сохранения биоразнообразия задержаны жители Нарынской области с незаконно отстреленными тушами козерогов.

Фото NABU-Кыргызстан. В Иссык-Кульской области задержали браконьеров, убивших козерогов

«Один козерог был уже разделанный, второго еще не успели», — отметили в NABU.

По факту нарушения природоохранного законодательства составлен акт, все материалы переданы в правоохранительные органы Тонского района Иссык- Кульской области.

В союзе напомнили, что за незаконный отстрел одного козерога штраф составляет 100 тысяч сомов.