13:30
USD 84.80
EUR 102.17
RUB 1.12
Общество

В Иссык-Кульской области задержали браконьеров, убивших козерогов

В Иссык-Кульской области задержали браконьеров, убивших козерогов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Союза охраны природы в Кыргызстане (NABU).

По ее данным, в ходе проведения антибраконьерских рейдов по Иссык-Кульской области «Группы Барс» NABU-Кыргызстан совместно с сотрудниками Иссык-Кульского представительства Департамента сохранения биоразнообразия задержаны жители Нарынской области с незаконно отстреленными тушами козерогов.

NABU-Кыргызстан
Фото NABU-Кыргызстан. В Иссык-Кульской области задержали браконьеров, убивших козерогов

«Один козерог был уже разделанный, второго еще не успели», — отметили в NABU.

По факту нарушения природоохранного законодательства составлен акт, все материалы переданы в правоохранительные органы Тонского района Иссык- Кульской области.

В союзе напомнили, что за незаконный отстрел одного козерога штраф составляет 100 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175375/
просмотров: 477
Версия для печати
Материалы по теме
На Токтогульском водохранилище выявили свыше 2 тысяч метров рыболовных сетей
За сутки из Иссык-Куля вытащили больше 40 километров браконьерских сетей
На Иссык-Куле выявили незаконно установленные рыболовные сети
На Иссык-Куле проводится рейд по борьбе с браконьерством
В Иссык-Кульской области разработают план действий по борьбе с браконьерством
Более шести километров рыболовных сетей обнаружили в озере Иссык-Куль
Овчарка Чили будет помогать ловить браконьеров в Иссык-Кульской области
Браконьера, угрожавшего оружием и удерживавшего егеря, оштрафовали
Охотившийся на косуль браконьер задержан в Московском районе
Браконьер убил архара. Угрожал оружием и взял в заложники работников Гослесхоза
Популярные новости
Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с&nbsp;нуля основал в&nbsp;США свою компанию Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с нуля основал в США свою компанию
Алмазбек Атамбаев сегодня может выйти из&nbsp;ИК &#8470;&nbsp;47 Алмазбек Атамбаев сегодня может выйти из ИК № 47
Балбак Тулобаев: Я&nbsp;боюсь открывать школы. В&nbsp;детских больницах нет мест Балбак Тулобаев: Я боюсь открывать школы. В детских больницах нет мест
Освобождение Батукаева. На&nbsp;митинге около Верховного суда произошла драка Освобождение Батукаева. На митинге около Верховного суда произошла драка
Бизнес
Яндекс Go&nbsp;запустил в&nbsp;Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей Яндекс Go запустил в Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей
Боли в&nbsp;животе у&nbsp;новорожденных&nbsp;&mdash; причина бессонных ночей родителей Боли в животе у новорожденных — причина бессонных ночей родителей
MegaCom и&nbsp;Министерство здравоохранения&nbsp;КР подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и Министерство здравоохранения КР подписали меморандум о сотрудничестве
Новейшие технологии лечения рака в&nbsp;медицинском центре &laquo;Анадолу&raquo; Новейшие технологии лечения рака в медицинском центре «Анадолу»
3 декабря, четверг
13:21
Скончался доктор философских наук, политолог Сергей Масаулов Скончался доктор философских наук, политолог Сергей Мас...
13:09
В парламенте предлагают восстановить компьютеры за счет депутатов
13:02
Минобразования не поддерживает предложение о переносе даты зимних каникул
12:55
В Иссык-Кульской области задержали браконьеров, убивших козерогов
12:52
Тилек Токтогазиев рассказал о первых 40 днях работы на посту главы Минсельхоза