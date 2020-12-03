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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане еще 12 медиков заразились коронавирусом

В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились еще 12 медицинских работников. Об этом сегодня сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали шесть случаев, в Оше — один, в Чуйской области — два, в Ошской области — один, в Баткенской — два (один в красной зоне).

За сутки с выздоровлением выписаны из стационаров девять медработников, из домашней самоизоляции — два.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысячи 944, из которых выздоровели 3 тысячи 634.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175311/
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