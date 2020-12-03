В Кыргызстане еще 12 медиков заразились коронавирусом

В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились еще 12 медицинских работников. Об этом сегодня сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали шесть случаев, в Оше — один, в Чуйской области — два, в Ошской области — один, в Баткенской — два (один в красной зоне).

За сутки с выздоровлением выписаны из стационаров девять медработников, из домашней самоизоляции — два.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысячи 944, из которых выздоровели 3 тысячи 634.