В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 400 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 400 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 99 человек, Оше — 55, Чуйской области — 86, Ошской — 21, Таласской — 5, Нарынской — 12, Иссык-Кульской — 35, Джалал-Абадской — 50, Баткенской — 37.

За весь период выздоровели 65 тысяч 589 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.