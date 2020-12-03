В Кыргызстане за сутки выявили еще 420 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 179 случаев, Оше — 8, Чуйской области — 112, Ошской — 26, Таласской — 13, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 35, Джалал-Абадской — 15, Баткенской — 28.

С марта в республике зарегистрировали 73 тысячи 933 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.