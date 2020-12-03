ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила обновленное руководство по использованию медицинских масок во время распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК.

В документе, в частности, говорится, что людям следует носить маски вне помещений, если невозможно соблюдать дистанцию как минимум метр.

«Также маску необходимо надевать в помещениях, таких как школы и магазины, если внутри нельзя соблюдать дистанцию. Помимо этого, если помещение не проветривается должным образом, маску необходимо носить независимо от возможности дистанцироваться от других людей, говорится в рекомендациях ВОЗ. Эти правила распространяются на взрослых и детей старше 12 лет», — отмечается в руководстве.

Люди из групп риска (пожилые и имеющие хронические заболевания) должны носить маску при невозможности соблюдать дистанцию.

Детям до пяти лет ВОЗ не рекомендует носить маску. Для детей более старшего возраста — от 6 до 11 лет — решение о ношении маски должно приниматься исходя из эпидемиологической обстановки и умения ребенка обращаться с маской, а также возможности контроля со стороны взрослого.

По-прежнему предпочтение рекомендуют отдать трехслойным маскам, которые сделаны из дышащих тканей.

Маски с клапанами вообще не рекомендуется использовать, так как они не фильтруют выдыхаемый воздух.

Не советует ВОЗ использовать и защитные пластиковые лицевые экраны, так как они не спасают от брызг слюны во время кашля или чихания. Но они могут стать альтернативой, если невозможно носить тканевую или медицинскую маску. При этом экран должен закрывать подбородок и боковые стороны лица.