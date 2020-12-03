Мэрия Бишкека оказала помощь более 7 тысячам горожан с инвалидностью

Управление социальной защиты Бишкека оказало адресную помощь 7 тысячам 122 горожанам с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, сегодня, в Международный день людей с ограниченными возможностями здоровья, из-за пандемии коронавируса традиционные мероприятия проводиться не будут.

В муниципалитете отметили, что бишкекчане с инвалидностью получили единовременные выплаты, дети получили сладкие подарки. «Особенных горожан поддерживают и главы районов, они навещают их, дарят подарки и оказывают материальную помощь по линии райадминистраций», — добавили в пресс-службе.

В мэрии напомнили, что в столице предоставляется 22 вида адресной помощи. В том числе в виде выплат:

ежеквартальные социальные стипендии инвалидам войны, труженикам тыла с группой инвалидности;

денежная компенсация за твердое топливо (уголь) семьям, состоящим из лиц с ОВЗ;

ежеквартальные стипендии малоимущим семьям ЛОВЗ;

жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг семьям, в том числе имеющим ЛОВЗ;

инвалиды первой, второй и третьей групп общего заболевания, трудового увечья, дети-инвалиды пользуются бесплатным проездом в городском пассажирском транспорте.

Кроме того, муниципалитет сотрудничает, оказывает поддержку с различными общественными организациями, объединениями и центрами особенных горожан.

На учете в городской системе социального развития состоит более 12 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья.