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Общество
Сюжет: COVID-19

В ОДКБ создается система коллективной борьбы с биологическими угрозами

В руководстве ОДКБ принято решение сформировать отдельный орган, в задачи которого будет входить борьба с распространением заболеваний, подобных коронавирусу. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров после совещания глав МИД стран — участниц договора.

По его словам, ОДКБ отныне будет обеспечивать стабильность в регионе, не только блокируя военные угрозы, но и защищая население от опасных заболеваний. Коронавирус продемонстрировал необходимость создания системы, обеспечивающей биологическую безопасность на территории объединения.

«Вероятнее всего, в структуре ОДКБ появится отдельное ведомство, которое будет отслеживать угрозы биопатогенного характера и своевременно их блокировать. Основными инструментами работы такого механизма станут массовая вакцинация и разработка социальных мер по предотвращению распространения заболеваний», — рассказал Сергей Лавров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175269/
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