22:50
USD 84.80
EUR 101.59
RUB 1.11
Общество

Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию COVID-19

Турецкие ученые выяснили, что количество вирусов SARS-CoV-2 в организме бессимптомных пациентов выше, чем у пациентов с симптомами. По их мнению, это коренным образом отличает новый коронавирус от прочих патогенов и объясняет, почему усилия многих стран по сдерживанию пандемии не дают результатов. Соответствующая статья опубликована в журнале Infection.

Все предыдущие исследования показывают, что бессимптомные носители могут распространять инфекцию, даже если у них нет температуры или кашля. Но то, что обнаружили турецкие ученые, стало совершенно неожиданным.

Авторы исследования оценили уровень вирусной нагрузки у шести типов пациентов, различных по возрасту и тяжести заболевания. Так они намеревались определить взаимосвязь между течением заболевания и вирусной нагрузкой при COVID-19.

Исследователи собрали пробы из носоглотки, горла, полости рта и прямой кишки, а также анализы слюны, крови и мочи у 60 больных с подтвержденным коронавирусом. У четверти из них не наблюдалось симптомов. Всего ученые проанализировали 360 образцов.

Обнаружилось, что у всех бессимптомных пациентов вирусная нагрузка была выше, чем при наличии симптомов. Кроме того, с увеличением тяжести заболевания и возраста пациента этот показатель снижался.

«COVID-19 — сложная головоломка, состоящая из множества пазлов. Срочно необходимы вирусологические и иммунологические исследования, чтобы собрать все воедино и увидеть общую картину, — пишут авторы статьи. — Наше исследование, в отличие от других, демонстрирует, что бессимптомные пациенты имеют более высокую вирусную нагрузку SARS-CoV-2, чем пациенты с симптомами, и с увеличением тяжести заболевания наблюдается значительное снижение вирусной нагрузки».

По мнению ученых, низкая вирусная нагрузка SARS-CoV-2 коррелирует с факторами, определяющими плохой прогноз течения инфекции, такими как двустороннее «матовое стекло» при КТ грудной клетки, низкое количество лимфоцитов и пожилой возраст.

Авторы предполагают, что более высокая вирусная нагрузка у бессимптомных пациентов может оказаться лишь «вершиной айсберга» проблем, связанных с распространением COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175264/
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
Более 4 тысяч кыргызстанцев проходят бесплатные курсы на Coursera
В ОДКБ создается система коллективной борьбы с биологическими угрозами
Эльвира Сурабалдиева: Представленные отчеты о гумпомощи неполные и непонятные
Стоимость ПЦР-анализа на COVID-19 обсудили в БГК. Считают завышенной
В городе Ош разрешили работать кинотеатрам и интернет-клубам
У столичных школ нет средств на дезинфекцию. Балбак Тулобаев обещал выделить
Мэрия готова открыть дневные стационары, если будет рост заражения COVID-19
В мире COVID-19 заразились свыше 63,7 миллиона, умерли более 1,4 миллиона
Вторая волна COVID-19. Почему в Кыргызстане стали выявлять меньше зараженных
В Кыргызстане еще 12 медиков заразились коронавирусом
Популярные новости
Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с&nbsp;нуля основал в&nbsp;США свою компанию Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с нуля основал в США свою компанию
Алмазбек Атамбаев сегодня может выйти из&nbsp;ИК &#8470;&nbsp;47 Алмазбек Атамбаев сегодня может выйти из ИК № 47
Балбак Тулобаев: Я&nbsp;боюсь открывать школы. В&nbsp;детских больницах нет мест Балбак Тулобаев: Я боюсь открывать школы. В детских больницах нет мест
Освобождение Батукаева. На&nbsp;митинге около Верховного суда произошла драка Освобождение Батукаева. На митинге около Верховного суда произошла драка
Бизнес
Боли в&nbsp;животе у&nbsp;новорожденных&nbsp;&mdash; причина бессонных ночей родителей Боли в животе у новорожденных — причина бессонных ночей родителей
MegaCom и&nbsp;Министерство здравоохранения&nbsp;КР подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и Министерство здравоохранения КР подписали меморандум о сотрудничестве
Новейшие технологии лечения рака в&nbsp;медицинском центре &laquo;Анадолу&raquo; Новейшие технологии лечения рака в медицинском центре «Анадолу»
Зимние графики работы ЦОНов &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Зимние графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»
2 декабря, среда
22:38
Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию COVID-19 Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию...
22:08
В Бишкеке задержали двоих подозреваемых в изготовлении наркотиков
21:55
Некоторым школам и вузам Бишкека передали новые учебники
21:47
В Узгенском районе начнут выпускать косметику
21:31
Владимир Путин доволен стабилизацией ситуации в Кыргызстане