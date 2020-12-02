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Общество

Стало известно, как пройдет церемония вручения премии «Оскар» в 2021 году

Представитель Американской телеакадемии рассказал Variety, как пройдет вручение премии «Оскар» в 2021 году.

«Церемония награждения состоится очно», — заявил он.

Мероприятие перенесли на два месяца, на 25 апреля, из-за сложной эпидемиологической обстановки. Даже если кинотеатры еще не будут работать, организаторы настаивают на том, что вручение наград не будет виртуальным, а по традиции пройдет в Dolby Theatre на 3 тысячи 400 мест в Лос-Анджелесе. Пока нет точно информации о том, сколько человек смогут принять участие в церемонии с учетом ограничений.

Представители академии недавно посетили Dolby Theatre, чтобы понять, как они могут обеспечить там безопасность. В самом кинотеатре пока никак не прокомментировали предстоящую церемонию.

Пандемия COVID-19 нанесла серьезный урон киноиндустрии: съемки многих фильмов были приостановлены, а премьеры перенесены. Академия также продлила срок, до которого картины должны быть выпущены в прокат для попадания в номинанты этого года (с 31 декабря 2020-го перенесли на 28 февраля 2021-го), а также дала возможность претендовать на «Оскар» фильмам, премьеры которых состоялись на стриминговых сервисах.

Пока рано говорить о том, сколько номинантов смогут или согласятся принять участие в церемонии в офлайн-формате, особенно если говорить о возрастных актерах. Так, Энтони Хопкинсу уже 82 года, Софи Лорен — 86, а Мерил Стрип — 71.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175259/
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