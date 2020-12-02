3 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Элебесова, Сеченова, Фере;
- 9.00-14.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Тон, Куйручук, Ой-Терскен);
- 9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 2-6, 12, 13, улица Каралаева;
- 9.30-16.00 — улица Дачная;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Профессора Зимы, Архитекторная, Чуй-16, Чуй-51, Чуй-52), отрезки улиц Алтын-Бешик, Коммунаров, Кара-Балтинской, Жаз, Кайназаровой, Гатчинской, Садырбаева;
- 10.00-14.00 — 6-й микрорайон, 2/1, 2/2;
- 11.00-17.00 — школа № 88;
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Керамической, Широкой;
- 13.00-17.00 — улица Шопокова, 93, 95, 108.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 12.00-14.00 — села Кок-Жар (улицы Маликова, Эгимбаева, Чон-Багыш, Уметалиева, Карагул, Акмат, Майрам), Беш-Кунгей (улица Проектируемая), Кара-Жыгач (улица Бек-Тоо);
- 9.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы Баялинова, Шабдана Баатыра, Кыял, Майрам, Карагул, Акмат, Мадиева, Конур, Осмон, Эгимбаева, Матыева, Арпачиева, Курманалиева, жилмассив «Торт-Гуль»), Арашан (улицы Школьная, Октябрьская, Средняя, Больничная, Киргизская, Бегельдинова), Берлик (улицы Школьная, Молодежная, Участок, 60 лет СССР, Новая), Аламедин (улицы Набережная, Алма-Атинская, Чапаева, 2, 2а, Станционный тупик, Суворова), Пригородное (улица Юбилейная), Маевка (улицы Ала-Арчинская, Набережная, Новая, переулок Садовый), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Ключевая, Коммунарская, Набережная, Ленина, Садовая, Подгорная, тупик Алма-Атинский, переулок Ключевой), Достук (2-я линия, 3-я линия);
Сокулукский РЭС
- 13.00-17.00 — село Романовка (улица МТФ);
- 9.00-17.00 — села Ак-Жол (улицы Абая, Киргизская, Школьная, Молодежная, Новая, Стройцех), Комсомольское (улицы Восточная, Госпитомник, Дорожная, Новая, Строительная, Проектируемая, Тупик, Южная), Сокулук (улицы Восточная, Монолит, Первомайская, переулок Первомайский), Студенческое (улицы Комсомольская, Артезианская, переулок Южный), Манас (улицы Зеленая, Северная, Совхозная, Пионерская, Широкая), Асылбаш (улицы Бир, Мира, Новая, Ноорузбая, Омурбека), Военно-Антоновка (улицы Степная, Северная, Полярная, Западная, Крупской, Пионерская, Комсомольская, Шевченко, Колхозная, Первомайская, Октябрьская, Школьная, МТФ, тупик Красноармейский), Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», улица Проектируемая, 82-165, 299-301), совхоз Фрунзе (улицы Фрунзенская, Западная, Проектируемая, Восточная, Карасуйская, Животноводство);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Добровольского), Александровка (улица Куйбышева), Беловодское (улицы Октябрьская, Железнодорожная), Ак-Торпок (улица Центральная);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева), Сары-Булак (улицы Ленина, Токтогула);
- 12.00-15.00 — Кара-Балта (улицы Вокзальная, Куйбышева, Советская, Почтовая, Ракетная, Звездная, Восточная, Ленинградская, Жаштык, Садовая, Некрасова, Коржова, Центральная, Оторбаева, 51, 53, 83, 85, переулок Почтовый);
Кантский РЭС
- 8.00-17.00 — Кант (улицы Абдраимова, Ишембаева, Горького, Логвиненко), села Хун-Чи (улицы Гагарина, Школьная), Первомайское (улицы Прудовая, Советская, переулок Садовый);
Токмакский РЭС
- 9.00-17.00 — Токмак (район инфекционной больницы, улицы Трясина, Чкалова, Токтогула, Жантаева, 60, 72);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Чуй (улицы Новая, 1-5, Береговая, 118-152);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Тегирменти (улица Алыке), Бейшеке (улица Северная).