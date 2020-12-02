3 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Элебесова, Сеченова, Фере;

9.00-14.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Тон, Куйручук, Ой-Терскен);

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 2-6, 12, 13, улица Каралаева;

9.30-16.00 — улица Дачная;

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Профессора Зимы, Архитекторная, Чуй-16, Чуй-51, Чуй-52), отрезки улиц Алтын-Бешик, Коммунаров, Кара-Балтинской, Жаз, Кайназаровой, Гатчинской, Садырбаева;

10.00-14.00 — 6-й микрорайон, 2/1, 2/2;

11.00-17.00 — школа № 88;

10.00-17.00 — отрезки улиц Керамической, Широкой;

13.00-17.00 — улица Шопокова, 93, 95, 108.