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Общество

При строительстве парка «Ынтымак» чиновники завысили стоимость отдельных работ

При строительстве парка «Ынтымак» чиновники завысили стоимость отдельных работ. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.

По его информации, независимые эксперты провели контрольный обмер выполненных работ, в том числе по поставке растительных грунтов, системы полива, установки дорожного бордюра, помещений для туалетов, в результате которого выявлено значительное завышение их объемов и стоимости.

«Изучение документов мэрии столицы показало, что работники муниципалитета неправомерно присуждали договоры поставки отдельным участникам конкурса, которые не соответствовали установленным требованиям, в результате чего государству был причинен ущерб в крупном размере», — говорится на сайте.

Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статьям 234 «Нарушение порядка проведения публичных торгов» и 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175244/
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