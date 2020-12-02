При строительстве парка «Ынтымак» чиновники завысили стоимость отдельных работ. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.

По его информации, независимые эксперты провели контрольный обмер выполненных работ, в том числе по поставке растительных грунтов, системы полива, установки дорожного бордюра, помещений для туалетов, в результате которого выявлено значительное завышение их объемов и стоимости.

«Изучение документов мэрии столицы показало, что работники муниципалитета неправомерно присуждали договоры поставки отдельным участникам конкурса, которые не соответствовали установленным требованиям, в результате чего государству был причинен ущерб в крупном размере», — говорится на сайте.

Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статьям 234 «Нарушение порядка проведения публичных торгов» и 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.