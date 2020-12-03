В Бишкеке 3 декабря без осадков. Температура воздуха ожидается +2 градуса. День уменьшился до 9 часов 12 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Элебесова, Сеченова, Фере;
- 9.00-14.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Тон, Куйручук, Ой-Терскен);
- 9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 2-6, 12, 13, улица Каралаева;
- 9.30-16.00 — улица Дачная;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Профессора Зимы, Архитекторная, Чуй-16, Чуй-51, Чуй-52), отрезки улиц Алтын-Бешик, Коммунаров, Кара-Балтинской, Жаз, Кайназаровой, Гатчинской, Садырбаева;
- 10.00-14.00 — 6-й микрорайон, 2/1, 2/2;
- 11.00-17.00 — школа № 88;
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Керамической, Широкой;
- 13.00-17.00 — улица Шопокова, 93, 95, 108.
У кого намечается той
Улугбек Ормонов
Родился 3 декабря 1963 года в селе Баштобе Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Бир Бол».
Нурбек Эген
Родился 3 декабря 1975 года в Ошской области. Режиссер, сценарист.
Азамат Байматов
Родился 3 декабря 1988 года в Оше. Футболист, член национальной сборной (защитник).
Памятные даты
Международный день инвалидов
День учрежден в 1992 году. А в декабре 2006-го Генассамблея ООН приняла Конвенцию о правах инвалидов, которая является правозащитным документом с ориентацией на социальное развитие, это одновременно договор по правам человека и инструмент развития.
В мире проживает примерно 1 миллиард инвалидов — это около 15 процентов населения планеты.
По данным ООН, они составляют непропорционально большую долю беднейшей части населения мира, также у них отсутствует равный доступ к основным ресурсам: образованию, занятости, здравоохранению и системам социальной и правовой поддержки.
Международный день борьбы с пестицидами
3 декабря 1984 года на пестицидном заводе в Бхопале (Индия) произошла экологическая катастрофа, в память которой и был учрежден этот день.
Пестициды — это синтетические химические вещества, которые многие страны во второй половине XX века широко использовали для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.
Именно пестициды, по мнению экспертов ООН, стали главной причиной «тихой катастрофы» — так называют сегодняшнее состояние почв в Европе. Более того, выяснилось: стойкость пестицидов настолько высока, а их распространение настолько глобально, что их обнаружили даже в организмах пингвинов Антарктики, куда пестициды были занесены воздушными и океанскими потоками.
Люди, которые меняли мир
Родился оперный певец Токтоналы Сейталиев
Родился 3 декабря 1937 года в селе Джайылма (ныне Панфиловский район). Народный артист СССР, народный артист Киргизской ССР, лауреат Государственной премии имени Токтогула, солист Кыргызского академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.
По диапазону и характеру звучания голос Токтоналы Сейталиева — лирико-драматический тенор. В его репертуаре кыргызские народные песни, романсы русских композиторов, европейская вокальная классика, неаполитанские канцоны и оперные партии.
На оперной сцене им созданы многие незабываемые образы: Фауст в операх Александра Бойко и Шарля Гуно, Альфред в «Травиате», Ленский в «Евгении Онегине», Кульчоро в опере «Ай-Чурек».
Более 30 лет Токтоналы Сейталиев преподает в Музыкальном училище имени Мураталы Куренкеева, Институте искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой, Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова.
Родился художник-мультипликатор Болотбек Жумалиев
Родился 3 декабря 1952 года в селе Джерге-Тал Нарынской области. Отличник кинематографии Кыргызстана.
С 1977-го — художник-мультипликатор, затем художник-постановщик мультфильмов на киностудии «Кыргызфильм».
Член Союза художников СССР, член Союза кинематографистов СССР.
Один из создателей первого национального мультфильма «Цифры спорят».
Умер актер Аcанкул Куттубаев
Родился в 1914 году в селе Джыламыш Чуйской области. Кыргызский и советский актер театра и кино, заслуженный артист Киргизской ССР.
С 1941-го выступал в труппе Кыргызского национального академического театра драмы. Работал в Тянь-Шаньском (ныне Нарынском) муздрамтеатре.
Достигнув пенсионного возраста, оставил игру в театре и неожиданно для себя стал получать приглашения на съемки в кино и почти все свои роли сыграл уже после 60 лет.
Снялся в таких фильмах, как «У старой мельницы», «Белый пароход», «Дуэль под чинарой», «Песнь о любви», «Тринадцатый внук», «Волчья яма» и других.
Умер 3 декабря 1994 года.
Умер профессор Санжарбек Данияров
Родился в 1928 году в селе Кайынды Чуйской области. Заслуженный врач КР, заслуженный деятель науки Киргизии, ученый-физиолог, лауреат Государственной премии, профессор, доктор медицинских наук.
Является крупным ученым-экспериментатором и ведущим представителем школы физиологов республики. Под руководством Санжарбека Даниярова проводилось экспериментальное изучение физиологических механизмов приспособительных реакций сердечно-сосудистой системы к условиям высокогорья.
Под его руководством защищено более 30 кандидатских и докторских диссертаций.
Опубликовано более 300 научных трудов, в том числе 7 монографий, более 10 методических пособий и учебник, автор трех изобретений.
Умер 3 декабря 2011-го.
Куда сходить
Культура
- «Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок.
Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
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