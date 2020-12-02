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Общество

В Аксыйском районе начали строительство школы на 225 ученических мест

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области ведется строительство новой школы имени «Жени-Жок». Об этом сообщили в Госагентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно проекту, школа рассчитана на 225 ученических мест, сметная стоимость которой составляет свыше $870 тысяч.

Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Фото Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Строительство школы в Аксыйском районе
«Финансирование данного объекта ведется за счет кредитных средств Саудовского фонда развития, где сначала строительства подрядной организации выделено $253 тысячи 330. На сегодняшний день на объекте завершены земельные работы и ленточный фундамент. Ведутся работы по кирпичной кладке второго этажа учебного блока, армирование и бетонирование монолитных колонн. Строительство школы планируется завершить в 2021 году», — сообщили в госагентстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175222/
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