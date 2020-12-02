Более 4 тысяч кыргызстанцев проходят бесплатные курсы на Coursera. Об этом сообщили в ПРООН.
По данным организации, программа нацелена на тех, кто столкнулся с сокращением штатов, испытывает сложности в поиске работы или желает перепрофилироваться, учитывая события, связанные с пандемией коронавируса. По окончании обучения на курсах выдают бесплатные профессиональные сертификаты.
Возможность бесплатно обучиться получили временно неработающие люди, студенты, работники госорганов. Курсы позволили им повысить свои знания, а некоторым даже найти себя в другой сфере деятельности.
Участники программы, исходя из своих интересов, потребностей и свободного времени, могли записаться на неограниченное количество курсов на английском и русском языках.
Топ-10 самых популярных курсов среди кыргызстанцев:
- программирование для всех;
- написание профессиональных имейлов на английском языке;
- профессиональный английский;
- техническая поддержка;
- основы программирования с помощью JavaScript, HTML и CSS;
- грамматика и пунктуация (английский язык);
- курс на «Питоне»;
- работа над эссе (английский язык);
- деловое письмо (английский язык);
- введение в психологию.