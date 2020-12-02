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Общество
Сюжет: COVID-19

Более 4 тысяч кыргызстанцев проходят бесплатные курсы на Coursera

Более 4 тысяч кыргызстанцев проходят бесплатные курсы на Coursera. Об этом сообщили в ПРООН.

По данным организации, программа нацелена на тех, кто столкнулся с сокращением штатов, испытывает сложности в поиске работы или желает перепрофилироваться, учитывая события, связанные с пандемией коронавируса. По окончании обучения на курсах выдают бесплатные профессиональные сертификаты.

Возможность бесплатно обучиться получили временно неработающие люди, студенты, работники госорганов. Курсы позволили им повысить свои знания, а некоторым даже найти себя в другой сфере деятельности.

Участники программы, исходя из своих интересов, потребностей и свободного времени, могли записаться на неограниченное количество курсов на английском и русском языках.

Наиболее популярными среди них оказались программирование, языковые курсы и психология.

Топ-10 самых популярных курсов среди кыргызстанцев:

  • программирование для всех;
  • написание профессиональных имейлов на английском языке;
  • профессиональный английский;
  • техническая поддержка;
  • основы программирования с помощью JavaScript, HTML и CSS;
  • грамматика и пунктуация (английский язык);
  • курс на «Питоне»;
  • работа над эссе (английский язык);
  • деловое письмо (английский язык);
  • введение в психологию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175218/
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