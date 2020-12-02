Более 4 тысяч кыргызстанцев проходят бесплатные курсы на Coursera. Об этом сообщили в ПРООН.

По данным организации, программа нацелена на тех, кто столкнулся с сокращением штатов, испытывает сложности в поиске работы или желает перепрофилироваться, учитывая события, связанные с пандемией коронавируса. По окончании обучения на курсах выдают бесплатные профессиональные сертификаты.

Возможность бесплатно обучиться получили временно неработающие люди, студенты, работники госорганов. Курсы позволили им повысить свои знания, а некоторым даже найти себя в другой сфере деятельности.

Участники программы, исходя из своих интересов, потребностей и свободного времени, могли записаться на неограниченное количество курсов на английском и русском языках.

Наиболее популярными среди них оказались программирование, языковые курсы и психология.

Топ-10 самых популярных курсов среди кыргызстанцев: